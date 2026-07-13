«Я вернусь! Для меня все возможно, ведь я верующий!» Что говорил Макгрегор после поражения

Позже категорически отверг слухи о том, что вышел на бой с повреждением: «Я был так остр и так готов к этому бою, что не могу поверить в то, что случилось. Разговоры о том, что я был не в порядке, когда выходил на бой, — чушь. Я был спокоен, готов и уверен. Я в шоке от того, что произошло. Дьявол буквально смотрит мне прямо в лицо здесь. Я не вступаю в игру. Завтра я пойду в церковь. Я преодолею это. Я не буду остановлен. Я вернусь».