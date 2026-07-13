«Я вернусь! Для меня все возможно, ведь я верующий!» Что говорил Макгрегор после поражения

Конор Макгрегор вернулся в октагон спустя ровно пять лет после своего прошлого поединка. В июле 2021-го в бою с Дастином Порье все закончилось травмой ирландца и всеобщим разочарованием, а в 2026-м в реванше с Максом Холлоуэем сценарий повторился, но вышел еще более трагичным.
Макгрегор начал бой агрессивно. Первым же движением он нанес удар ногой в прыжке с разворота — и приземлился на правую ногу крайне неудачно. Его правое колено подкосилось. Он попытался продолжить, нанес еще пару ударов, но Холлоуэй уклонился и сразу понял, что соперник серьезно травмирован. Макгрегор упал на настил, Макс сделал несколько точных попаданий — ирландец поднялся, но его шатало. Рефери Майк Белтран остановил бой на отметке 1:09. Победа техническим нокаутом досталась Холлоуэю.
Макгрегор покинул октагон, не сказав ни слова. Он отказался от костылей, босиком и без футболки прошел через арену к ожидавшей машине и уехал. Но в ту же ночь в соцсетях появились слова, от которых у фанатов похолодело внутри.
«Моя система разрушена, сгорела, — написал Ноториус. — У меня не было травм перед боем. Я бил ногами, ставил опорную, прыгал — на протяжении всего лагеря и перед боем тоже. Это появилось из ниоткуда. Я в темноте. Могу описать это только так — ад».
Позже категорически отверг слухи о том, что вышел на бой с повреждением: «Я был так остр и так готов к этому бою, что не могу поверить в то, что случилось. Разговоры о том, что я был не в порядке, когда выходил на бой, — чушь. Я был спокоен, готов и уверен. Я в шоке от того, что произошло. Дьявол буквально смотрит мне прямо в лицо здесь. Я не вступаю в игру. Завтра я пойду в церковь. Я преодолею это. Я не буду остановлен. Я вернусь».
На следующий день Макгрегор действительно посетил церковь и написал новое обращение к поклонникам:
"Моя вера безусловна, и я благодарен, что могу доказать ее! Я изменил образ жизни — теперь это постоянно, а не временно. Я благодарен, что могу доказать свою веру. Я в городе греха и я не грешен. Я не открою эту дверь и не брошу ее! Я молюсь во имя Иисуса! Я был в церкви сегодня, но на сердце тяжело, но через Христа мой ум сильнее! Я так благодарен, что вижу, как моя семья каждый день влюбляется в Бога!
Я — ребенок Бога. Я — друг Бога. Бог прокладывает мне путь, где кажется, что нет пути. Я не жертва обстоятельств, я преодолеваю их. Бог помогает мне, дает желание и работать на благо! Я люблю Иисуса, люблю его, ценю и обожаю. Я живу под защитой. Все идет мне на благо! Для меня все возможно, ведь я верующий! Операция. Восстановление. Возвращение к боевым искусствам. Снова в путь. Последний бой по контракту. Пожалуйста, Боже! Я доверяю Тебе, Господи! Покажи мне путь. Благодарю Тебя, Боже".
По данным СМИ, у Макгрегора диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Это третья серьезная травма ноги в карьере — в 2013-м после первого боя с Холлоуэем врачи диагностировали Конору разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска, а в 2021-м он сломал левую берцовую кость во время поединка с Порье.
Евгений Нарижный