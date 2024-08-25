На Камчатке стартовали международные соревнования по мотокроссу

«В составе сборных 18 стран прибыли более 80 человек — это 57 спортсменов, а также механики и тренеры. Также участвуют сборные, представляющие несколько дальневосточных регионов. За Камчатский край будут выступать три команды. В судейский состав мирового уровня войдут 70 человек, в том числе из руководства Федерации мотоциклетного спорта России. Вчера в Петропавловске-Камчатском шли ливневые дожди, поэтому в целях безопасности было решено на два часа перенести стартовые заезды. Сейчас состояние мототрассы позволяет провести соревнования», — сообщили организаторы мероприятия.