Губерниев назвал Россию неспортивной страной
Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал Россию неспортивной страной. Его слова приводит Sport24.
Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал Россию неспортивной страной. Его слова приводит Sport24.
«Наш спорт на обочине уже три года. Россия — неспортивная страна. Сейчас трудно проверить, сильно отстал российский спорт или нет. Мы отстали и отстаем», — заявил Губерниев. По его словам, главные задачи сейчас две: как можно скорее вернуться на международные турниры и еще активнее развивать детско-юношеский спорт.
Ранее Губерниев послал мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что российским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх 2024 года. «Идальго врет! Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома», — заявил комментатор.