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14:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матыцин ответил на слова Губерниева о том, что Россия — неспортивная страна

Матыцин: грустно слышать от некоторых, что Россия — неспортивная страна.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия всегда была спортивной державой с накопленными традициями, возможностями и стремлением к дальнейшим победам, а также подчеркнул, что спорт является одним из приоритетов государственной политики страны.

«Россия была, есть и будет великой спортивной державой с накопленными традициями, возможностями и стремлением к дальнейшим победам. Грустно слышать от некоторых представителей органов власти, спортивной общественности, журналистов, что Россия — неспортивная страна. Спорт — один из приоритетов государственной политики, что неоднократно было подчеркнуто и доказано президентом и правительством России. Спорт является одной из основных программ государства в рамках поддержания здоровья граждан и привлечения их к активному образу жизни», — приводит слова Матыцина Telegram-канал министерства.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «российский спорт на обочине уже три года», а также назвал Россию неспортивной страной.

«Да, из-за санкций наши спортсмены несправедливо отстранены от участия в международных соревнованиях. И государство предпринимает все необходимые меры, чтобы сохранить социальные гарантии спортсменов, поддерживать их соревновательную активность. Организованы Всероссийские спартакиады среди сильнейших спортсменов по летним и зимним видам спорта. Мы не можем изменить санкционную политику некоторых стран и организаций в отношении российского спорта, но как представители российской спортивной семьи мы должны быть едины и солидарны в стремлении сделать спорт нормой нашей жизни», — добавил Матыцин.

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