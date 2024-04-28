Матыцин ответил на слова Губерниева о том, что Россия — неспортивная страна

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия всегда была спортивной державой с накопленными традициями, возможностями и стремлением к дальнейшим победам, а также подчеркнул, что спорт является одним из приоритетов государственной политики страны.

«Россия была, есть и будет великой спортивной державой с накопленными традициями, возможностями и стремлением к дальнейшим победам. Грустно слышать от некоторых представителей органов власти, спортивной общественности, журналистов, что Россия — неспортивная страна. Спорт — один из приоритетов государственной политики, что неоднократно было подчеркнуто и доказано президентом и правительством России. Спорт является одной из основных программ государства в рамках поддержания здоровья граждан и привлечения их к активному образу жизни», — приводит слова Матыцина Telegram-канал министерства.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «российский спорт на обочине уже три года», а также назвал Россию неспортивной страной.