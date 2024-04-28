Матыцин ответил на слова Губерниева о том, что Россия — неспортивная страна
Матыцин: грустно слышать от некоторых, что Россия — неспортивная страна.
Матыцин: грустно слышать от некоторых, что Россия — неспортивная страна.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия всегда была спортивной державой с накопленными традициями, возможностями и стремлением к дальнейшим победам, а также подчеркнул, что спорт является одним из приоритетов государственной политики страны.
«Россия была, есть и будет великой спортивной державой с накопленными традициями, возможностями и стремлением к дальнейшим победам. Грустно слышать от некоторых представителей органов власти, спортивной общественности, журналистов, что Россия — неспортивная страна. Спорт — один из приоритетов государственной политики, что неоднократно было подчеркнуто и доказано президентом и правительством России. Спорт является одной из основных программ государства в рамках поддержания здоровья граждан и привлечения их к активному образу жизни», — приводит слова Матыцина Telegram-канал министерства.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «российский спорт на обочине уже три года», а также назвал Россию неспортивной страной.
«Да, из-за санкций наши спортсмены несправедливо отстранены от участия в международных соревнованиях. И государство предпринимает все необходимые меры, чтобы сохранить социальные гарантии спортсменов, поддерживать их соревновательную активность. Организованы Всероссийские спартакиады среди сильнейших спортсменов по летним и зимним видам спорта. Мы не можем изменить санкционную политику некоторых стран и организаций в отношении российского спорта, но как представители российской спортивной семьи мы должны быть едины и солидарны в стремлении сделать спорт нормой нашей жизни», — добавил Матыцин.