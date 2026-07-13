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Каллас: главы МИД ЕС осудили решение МОК вернуть российских спортсменов

Глава дипслужбы Евросоюза считает, что Международный Олимпийский комитет таким образом якобы «приветствует» значительно усилившиеся удары РФ по украинской военной машине.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Главы МИД ЕС категорически осудили решение Международного Олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

«Главы МИД ЕС категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям», — заявила Каллас. По ее мнению, таким образом МОК, якобы «приветствует» значительно усилившиеся удары РФ по украинской военной машине.

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