Каллас: главы МИД ЕС осудили решение МОК вернуть российских спортсменов

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Главы МИД ЕС категорически осудили решение Международного Олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
«Главы МИД ЕС категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям», — заявила Каллас. По ее мнению, таким образом МОК, якобы «приветствует» значительно усилившиеся удары РФ по украинской военной машине.
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