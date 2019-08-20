Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G
С наступлением эпохи 5G скорость нашей
С наступлением эпохи 5G скорость нашей
5G имеет все шансы заменить спортивных комментаторов, которые порой много говорят и утомляют зрителей. Во время одного из экспериментов с технологией 5G на хоккейном матче игроков и шайбы оснастили специальными сенсорами. Благодаря этому зрители могли узнавать самые разные детали игры: например, какой была скорость броска и что находилось в поле зрения спортсмена в конкретный момент. Примечательно, что настройки этой информации индивидуальны: каждый болельщик самостоятельно решает, что он хочет узнать.
Благодаря обработке изображений с сотен камер и моментальной передаче картинки, болельщики смогут останавливать видео и поворачивать кадр из стороны в сторону.
Зрители могли рассмотреть прыжок фигуриста под любым углом, чтобы понять, как спортсмен выполнил тот или иной элемент.
Виртуальные трансляции пока не обрели массовой популярности, так как для этого формата требуются скорости, которые не может обеспечить 4G. Люди жалуются, что после использования очков виртуальной реальности у них появляется тошнота и головокружение — прежде всего, это связано с качеством картинки. Но с 5G каждый зритель сможет в режиме реального времени наблюдать матч, который проходит на противоположной стороне планеты, и при этом ощущать себя так, будто он действительно находится на стадионе.
Хотя эти функции еще кажутся нам фантастическими, многие из них доступны уже сейчас. Один из крупнейших южнокорейских операторов LG U+, запустивший 5G на территории Южной Кореи в сотрудничестве с Huawei, предлагает своим пользователям смотреть трансляции спортивных матчей по гольфу и бейсболу с использованием технологии виртуальной реальности.
Так, на сервисе LG U+бейсбол есть функция «наблюдение за любимым игроком», благодаря которой можно выбрать одного или нескольких спортсменов и следить именно за их игрой. Другая необычная опция — «приближение стадиона», увеличивающая масштаб определенных объектов. Например, когда на поле не происходит ничего интересного, можно понаблюдать за зрителями на трибунах.