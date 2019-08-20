Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Только необходимая информация

5G имеет все шансы заменить спортивных комментаторов, которые порой много говорят и утомляют зрителей. Во время одного из экспериментов с технологией 5G на хоккейном матче игроков и шайбы оснастили специальными сенсорами. Благодаря этому зрители могли узнавать самые разные детали игры: например, какой была скорость броска и что находилось в поле зрения спортсмена в конкретный момент. Примечательно, что настройки этой информации индивидуальны: каждый болельщик самостоятельно решает, что он хочет узнать.

Выбор ракурса

Благодаря обработке изображений с сотен камер и моментальной передаче картинки, болельщики смогут останавливать видео и поворачивать кадр из стороны в сторону.

Подобная функция уже тестировалась на Олимпиаде в Пхенчхане и была особенно востребована на соревнованиях по фигурному катанию.

Зрители могли рассмотреть прыжок фигуриста под любым углом, чтобы понять, как спортсмен выполнил тот или иной элемент.

Эффект присутствия

Виртуальные трансляции пока не обрели массовой популярности, так как для этого формата требуются скорости, которые не может обеспечить 4G. Люди жалуются, что после использования очков виртуальной реальности у них появляется тошнота и головокружение — прежде всего, это связано с качеством картинки. Но с 5G каждый зритель сможет в режиме реального времени наблюдать матч, который проходит на противоположной стороне планеты, и при этом ощущать себя так, будто он действительно находится на стадионе.

Эффект полного присутствия достигается благодаря камерам с обзором в 360 градусов: вращая головой, человек сможет увидеть, кто «сидит» на трибунах рядом с ним.

Хотя эти функции еще кажутся нам фантастическими, многие из них доступны уже сейчас. Один из крупнейших южнокорейских операторов LG U+, запустивший 5G на территории Южной Кореи в сотрудничестве с Huawei, предлагает своим пользователям смотреть трансляции спортивных матчей по гольфу и бейсболу с использованием технологии виртуальной реальности.

<iframe src="https://giphy.com/embed/l4jvI8B4Wr58njLgRW" width="560" height="315" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/l4jvI8B4Wr58njLgRW">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.