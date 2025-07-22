Колобков о матче России и США по борьбе: «Не сомневаюсь, что в МОК следили за этой встречей. Надеюсь, на них это повлияет положительно»

"Не сомневаюсь, что в МОК (Международном олимпийском комитете) следили за этой встречей. Там в целом следят за всем происходящим в спорте. Кто что говорит, какие мероприятия организовываются и так далее. Для них это все важно, а ресурсы для отслеживания есть. Надеюсь, на них это повлияет положительно.
В каком еще виде может пройти такой матч? Надеюсь, что в дзюдо, гимнастике, водных видах спорта возможно что-то подобное. Понимаем, что в игровых видах будет сложнее, пока ждем решение по гандболистам. В зимних видах тоже непросто, так как многие руководители федераций представляют северную Европу, англосаксонский мир.
Но в любом случае такие шаги двигают весь международный спорт в правильном направлении", — сказал бывший министр спорта России Колобков.
"Это однозначно прорыв. Матч с таким статусным соперником, да еще и со всеми государственными атрибутами — с флагом и гимном. Все думали и говорили только о спорте. Безусловно, это заслуга Федерации [спортивной борьбы России] во главе с Михаилом Мамиашвили. Показали всем другим федерациям, как нужно относиться к спорту.
Эта встреча в Венгрии особенно контрастирует с письмом фехтовальщиков против нашего участия в ЧМ-2025. В любом случае ФСБР молодцы, надеюсь, следующий подобный матч состоится в России. Вот видите — все мы ожидали хоккейной встречи России и США, а первыми ее смогли организовать борцы", — сказал Колобков.