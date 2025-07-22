Колобков о матче России и США по борьбе: «Не сомневаюсь, что в МОК следили за этой встречей. Надеюсь, на них это повлияет положительно»

"Не сомневаюсь, что в МОК (Международном олимпийском комитете) следили за этой встречей. Там в целом следят за всем происходящим в спорте. Кто что говорит, какие мероприятия организовываются и так далее. Для них это все важно, а ресурсы для отслеживания есть. Надеюсь, на них это повлияет положительно.