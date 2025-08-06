Елена Вяльбе: «Советское образование было сильнейшим в мире. Сейчас у учителей нет времени на объяснения — сплошные отчеты заполняют»

Государство все спонсировало, и если ребенок хотел заниматься спортом, он делал это бесплатно. К сожалению, сейчас это исчезло и детский спорт существует по остаточному принципу.
Кроме этого, в те годы было отличное образование. Я, как мама троих детей, считаю, что нынешнюю ситуацию нужно полностью пересматривать. Детей учат наполовину и готовят только к ЕГЭ.
В советское время образование было сильнейшим в мире, и не нужно было нанимать никаких репетиторов. Я не представляю, как сейчас работают учителя. У них сейчас просто нет времени на объяснения, они сплошные отчеты заполняют", — сказала глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.