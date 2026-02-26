Ричмонд
Лыжи. Чемпионат России-2026. Большунов, Ардашев, Якимушкин, Червоткин, Соловьев, Мальцев пробегут скиатлон

26 февраля на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске пройдет женский скиатлон.

Источник: Sports

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.

Южно-Сахалинск.

Мужчины.

Скиатлон 10+10 км.

Начало — 9:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист.

1. Сергей Ардашев.

2. Александр Большунов.

3. Иван Якимушкин.

4. Алексей Червоткин.

5. Павел Соловьев.

6. Артем Мальцев.

7. Илья Порошкин.

8. Сергей Волков.

9. Сергей Забалуев.

10. Денис Спицов.

11. Евгений Семяшкин.

12. Константин Тиунов.

13. Ермил Вокуев.

14. Андрей Ларьков.

15. Антон Тимашов.

16. Андрей Кузнецов.

17. Данила Карпасюк.

18. Кирилл Кочегаров.

19. Дмитрий Жуль.

20. Виктор Жуль.

21. Андрей Сахаров.

22. Никита Родионов.

23. Александр Бакуров.

24. Егор Митрошин.

25. Александр Ившин.

26. Андрей Собакарев.

27. Владислав Осипов.

30. Евгений Белов.

36. Андрей Мельниченко.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.