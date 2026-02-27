Ричмонд
Лыжи. Чемпионат России-2026. Команды Большунова и Степановой, Терентьева и Пантриной, Смирновой и Якимушкина выступят в смешанной эстафете

28 февраля лыжники выступят в смешанной эстафете на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Источник: Спортс"

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.

Южно-Сахалинск.

Смешанная эстафета, 4×5 км.

Начало — 8:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист.

1. Христина Мацокина, Антон Тимашов, Лариса Рясина, Иван Горбунов (Татарстан-2).

2. Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова, Сергей Ардашев (Татарстан-2).

3. Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина, Александр Терентьев (Тюменская область-2).

4. Ольга Царева, Евгений Семяшкин, Дарья Канева, Кирилл Кочегаров (Коми-1).

5. Елизавета Шалабода, Алексей Распутин, Екатерина Никитина, Данил Нелипа (Москва).

6. Руслана Дьякова, Евгений Белов, Ксения Шорохова, Денис Спицов (Тюменская область-3).

7. Эльвина Альтапова, Владислав Осипов, Анастасия Доценко, Сергей Волков (Татарстан-3).

8. Екатерина Смирнова, Иван Якимушкин, Карина Гончарова, Артем Мальцев (Тюменская область-2)…

11. Анастасия Фалеева, Андрей Ларьков, Ирина Ибрагивоа, Виктор Иванов (Татарстан-4).

12. Екатерина Кипяткова, Артем Кичкин, Евгения Крупицкая, Егор Солдаткин (Санкт-Петербург-1).

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.