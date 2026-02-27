Лыжи. Чемпионат России-2026. Команды Большунова и Степановой, Терентьева и Пантриной, Смирновой и Якимушкина выступят в смешанной эстафете

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.
Южно-Сахалинск.
Смешанная эстафета, 4×5 км.
Начало — 8:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист.
1. Христина Мацокина, Антон Тимашов, Лариса Рясина, Иван Горбунов (Татарстан-2).
2. Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова, Сергей Ардашев (Татарстан-2).
3. Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина, Александр Терентьев (Тюменская область-2).
4. Ольга Царева, Евгений Семяшкин, Дарья Канева, Кирилл Кочегаров (Коми-1).
5. Елизавета Шалабода, Алексей Распутин, Екатерина Никитина, Данил Нелипа (Москва).
6. Руслана Дьякова, Евгений Белов, Ксения Шорохова, Денис Спицов (Тюменская область-3).
7. Эльвина Альтапова, Владислав Осипов, Анастасия Доценко, Сергей Волков (Татарстан-3).
8. Екатерина Смирнова, Иван Якимушкин, Карина Гончарова, Артем Мальцев (Тюменская область-2)…
11. Анастасия Фалеева, Андрей Ларьков, Ирина Ибрагивоа, Виктор Иванов (Татарстан-4).
12. Екатерина Кипяткова, Артем Кичкин, Евгения Крупицкая, Егор Солдаткин (Санкт-Петербург-1).
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.