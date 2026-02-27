Ричмонд
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Сван, Далквист, Илар, Рибом, Лундгрен, Шистад, Дривенес, Мирвол выступят в квалификации конькового спринта

28 февраля лыжницы выступят в коньковом спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Источник: Спортс"

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

6-й этап.

Фалун, Швеция.

Женщины, спринт, свободный стиль.

Начало квалификации — 15.00 по московскому времени, начало финалов — 17:30. Прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

2. Майя Далквист (Швеция).

4. Моа Илар (Швеция).

6. Колетта Ридзек (Германия).

7. Юлие Дривенес (Норвегия).

8. Джесси Диггинс (США).

10. Милла Андреассен (Норвегия).

12. Лаура Гиммлер (Германия).

13. Леа Фишер (Швейцария).

14. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

15. Катержина Янатова (Чехия).

16. Матильде Мирвол (Норвегия).

17. Юлие Мире (Норвегия).

18. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

22. Аня Вебер (Швейцария).

24. Линн Сван (Швеция).

26. Эмма Рибом (Швеция).

28. Йоханна Хагстрем (Швеция).

29. Моа Лундгрен (Швеция).

30. Надин Фендрих (Швейцария).

32. Лотта Венг (Норвегия).

36. Дарья Непряева (Россия).

Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.