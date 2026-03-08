Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Ардашев, Якимушкин, Червоткин, Мальцев, Волков, Спицов пробегут коньковый масс-старт на 50 км

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.
Южно-Сахалинск.
Мужчины.
50 км, масс-старт, свободный стиль.
Начало — 7:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист.
1. Сергей Ардашев.
2. Александр Большунов.
3. Иван Якимушкин.
4. Алексей Червоткин.
5. Павел Соловьев.
6. Артем Мальцев.
7. Евгений Семяшкин.
8. Сергей Волков.
9. Денис Спицов.
10. Дмитрий Жуль.
11. Кирилл Кочегаров.
12. Андрей Ларьков.
13. Антон Тимашов.
14. Егор Митрошин.
15. Никита Родионов.
16. Александр Ившин.
17. Виктор Жуль.
18. Евгений Белов.
Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.