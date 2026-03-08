Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Ардашев, Якимушкин, Червоткин, Мальцев, Волков, Спицов пробегут коньковый масс-старт на 50 км

8 марта на чемпионате России в Южно-Сахалинске пройдет масс-старт на 50 км свободным стилем.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.

Южно-Сахалинск.

Мужчины.

50 км, масс-старт, свободный стиль.

Начало — 7:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист.

1. Сергей Ардашев.

2. Александр Большунов.

3. Иван Якимушкин.

4. Алексей Червоткин.

5. Павел Соловьев.

6. Артем Мальцев.

7. Евгений Семяшкин.

8. Сергей Волков.

9. Денис Спицов.

10. Дмитрий Жуль.

11. Кирилл Кочегаров.

12. Андрей Ларьков.

13. Антон Тимашов.

14. Егор Митрошин.

15. Никита Родионов.

16. Александр Ившин.

17. Виктор Жуль.

18. Евгений Белов.

Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.