Золото в гимнастике, серебро в велотреке, бронза в лыжах: наши спортсмены показывают уровень за рубежом

Спортсмены из России успешно выступают на соревнованиях по всему миру. В эти выходные в Азербайджане наши атлеты завоевали сразу две медали высшей пробы на Кубке мира по спортивной гимнастике, велогонщица Алина Лысенко взяла серебро в Австралии, а лыжник Савелий Коростелев стал первым за четыре года представителем нашей страны, поднявшимся на подиум этапа КМ — он занял третье место в разделке в финском Лахти.