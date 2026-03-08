Золото в гимнастике, серебро в велотреке, бронза в лыжах: наши спортсмены показывают уровень за рубежом

Спортсмены из России успешно выступают на соревнованиях по всему миру. В эти выходные в Азербайджане наши атлеты завоевали сразу две медали высшей пробы на Кубке мира по спортивной гимнастике, велогонщица Алина Лысенко взяла серебро в Австралии, а лыжник Савелий Коростелев стал первым за четыре года представителем нашей страны, поднявшимся на подиум этапа КМ — он занял третье место в разделке в финском Лахти.
Золото в спортивной гимнастике
Российские гимнасты, выступающие в нейтральном статусе, стали обладателями двух золотых медалей на этапе Кубка мира в Баку. Илья Заика занял первое место в упражнениях на кольцах с результатом 14,600 балла, а 17-летняя Анна Калмыкова победила в опорном прыжке, набрав 13,716 балла.
Уже на следующий день, 8 марта, Калмыкова завоевала еще одну награду — стала обладательницей серебряной медали в вольных упражнениях (13,366 балла).
Есть у медали и у других представителей сборной: Лейла Васильева заняла второе место на разновысоких брусьях (14,033), а Алексей Усачев завоевал бронзу в опорном прыжке, набрав 14,116 балла.
Серебро в кейрине
На этапе Кубка мира по велотреку в австралийском Перте серебряную медаль взяла велогонщица Алина Лысенко. 22-летняя россиянка была близка к победе в кейрине, но финишировала второй, совсем немного уступив австралийке Алессии Маккейг. Третьей стала китаянка Юань Лиин.
«Рада, что у меня есть медаль с этих соревнований. Общее самочувствие хорошее, немного подустала, тем более с ЧЕ прошло не так много времени до Кубка мира. В этот период старалась поддерживать форму. Жду, когда вернусь домой и буду отдыхать», — сказала Лысенко «Матч ТВ».
Выступление спортсменки в Австралии могло не состояться, ведь ее перелет осложнила геополитическая ситуация — девушке пришлось менять билеты из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.
«У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам. Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, все получится», — писала Лысенко в своих соцсетях.
Однако в итоге все сложилось успешно. Велогонщица благополучно добралась до места соревнований и показала высокий результат. Она выступала как нейтральный атлет.
Бронза в лыжах
Савелий Коростелев занял третье место в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин уступил победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо 33,9 секунды, второе место занял соотечественник самого титулованного олимпийского лыжника — Мартин Нюэнгет — с отставанием в 22,1 секунды.
«Для меня это небольшая победа, я очень этому рад. В следующий раз я постараюсь обогнать двух других спортсменов. Этот результат значит, что я близок к цели и добиваюсь успеха благодаря тренировкам», — цитирует Коростелева NRK.
Эта медаль стала первой для 22-летнего Савелия на международных соревнованиях.
«Коростелев прибавляет по показателям. Он молодой спортсмен, и в следующем сезоне он покажет совершенно другой результат. Если правильно провести подготовительную работу, то все будет еще лучше. Возраст такой, когда надо работать. Есть перспектива для того, чтобы занимать первые места», — сказал Крянин «СЭ».
Ранее Коростелев неоднократно подбирался к тройке лучших, но оставался вне подиума. Теперь ему наконец удалось подняться на пьедестал.
Егор Сергеев