В Архангельской области отменены все мероприятия. Там проходит ЧР по лыжным гонкам

«Распорядился об отмене всех массовых культурных и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные», — написал Цыбульский в своих социальных сетях.

Отметим, что в Малиновке (Архангельская область) в эти дни проходит чемпионат России — 2024 по лыжным гонкам. Завтра, 23 марта, там должен был пройти женский масс-старт в свободном стиле на 30 км, а 24-го — мужской масс-старт на 50 км.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) пока не подтверждала информацию об отмене соревнований.