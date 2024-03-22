Команда Архангельской области со Степановой выиграла эстафету на ЧР
Команда Архангельской области, с Вероникой Степановой в составе, одержала победу в эстафете на чемпионате России в Малиновке.
Команда Архангельской области, с Вероникой Степановой в составе, одержала победу в эстафете на чемпионате России в Малиновке.
Сборная Архангельской области в составе с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой, а также Алиной Пеклецовой, Марией Истоминой и Светланой Заборской одержала победу в эстафете 4×5 км с результатом 53:31.8 секунды.
Серебро завоевали девушки из Тюменской области, отставшие от победительниц на 13 секунд и с таким же отставанием финишировали представительницы Республики Татарстан.
Ранее Вероника Степанова и Мария Истомина выиграли командный спринт.
Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 25 марта.