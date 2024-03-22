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13:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда Архангельской области со Степановой выиграла эстафету на ЧР

Команда Архангельской области, с Вероникой Степановой в составе, одержала победу в эстафете на чемпионате России в Малиновке.

Источник: РИА "Новости"

Сборная Архангельской области в составе с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой, а также Алиной Пеклецовой, Марией Истоминой и Светланой Заборской одержала победу в эстафете 4×5 км с результатом 53:31.8 секунды.

Серебро завоевали девушки из Тюменской области, отставшие от победительниц на 13 секунд и с таким же отставанием финишировали представительницы Республики Татарстан.

Ранее Вероника Степанова и Мария Истомина выиграли командный спринт.

Чемпионат России по лыжным гонкам завершится 25 марта.

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