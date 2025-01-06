В FIS высказались о скандале на Туре двух ночей, где за победу в квалификации дали шампунь

«Для нас этот день не из приятных. Мы согласны, что это проявление неравенства, и хотим сократить этот разрыв. Мы находимся в процессе чёткого определения плана. Но наша очевидная цель — объединить мужчин и женщин.



Недавно мы наблюдали в Энгельберге, где стартовали мужчины и женщины, что шесть раундов в один день сложно выдержать. Поэтому мы обсуждаем, следует ли, например, отменить тестовые раунды и проводить только один квалификационный на каждый выходной день», — приводит слова Пертиле BR.de.