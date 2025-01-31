Отец Большунова прокомментировал его отъезд в Европу

«Никаких вопросов по его отъезду не должно быть. Он спортсмен высокого уровня. Он знает, что подходит для его развития. Если взять эту ситуацию, то там и скольжение лучше. Все, что он делает, я считаю правильным», — заявил отец трехкратного олимпийского чемпиона.