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Большунов стал победителем международной лыжной гонки в Италии

Спортсмен на дистанции 30 км классическим стилем показал результат 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

РИМ, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии на дистанции 30 км классическим стилем.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Помимо Большунова, на старт вышли лыжники из Австрии, Германии, Италии, Чехии, Швеции.

Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, которая с 2022 года не допускает российских и белорусских спортсменов до своих соревнований даже в нейтральном статусе.

Большунову 28 лет. Он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, двукратным победителем общего зачета Кубка мира и многодневной гонки «Тур де Ски». Большунов один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым.