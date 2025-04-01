Огонь в российских лыжах! Большунов мастерски нокаутировал соперников в спринте

Этот ли манёвр Терентьева, или всё было продумано заранее, но финал Большунов провёл гениально. На подъёме он резко рванул вперёд, создал себе приличный задел и с большим отрывом финишировал первым. Он просто разорвал всех соперников. Три победы в трёх гонках — вот это, похоже, тот Большунов, которого все привыкли видеть.