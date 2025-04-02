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Лыжник Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России

Вторым стал Савелий Коростелев, третьим — Сергей Ардашев.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 апреля. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке преследования классическим стилем в финале Кубка России. Соревнования проходят в Кировске.

Большунов преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 5,1 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание — 47 секунд), третьим стал Сергей Ардашев (+1.40,5).

В женской гонке преследования первое место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, показавшая результат 30 минут 1,0 секунды. Второй стала Дарья Непряева (+29,5), третьей — Ольга Сергеева (+1.29,5). Терентьева выиграла 12-ю гонку подряд. На старт гонки не вышла Татьяна Сорина, которая днем ранее упала во время спринта после столкновения с Анастасией Фалеевой.