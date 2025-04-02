Лыжник Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России

В женской гонке преследования первое место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, показавшая результат 30 минут 1,0 секунды. Второй стала Дарья Непряева (+29,5), третьей — Ольга Сергеева (+1.29,5). Терентьева выиграла 12-ю гонку подряд. На старт гонки не вышла Татьяна Сорина, которая днем ранее упала во время спринта после столкновения с Анастасией Фалеевой.