Олимпийский чемпион в лыжных гонках и двоеборье Хасу умер в 99 лет

Старейший из олимпийских чемпионов Финляндии лыжник Хейкки Хасу скончался 5 апреля на 100-м году жизни, сообщает Iltalehti.
Хасу выиграл золото Олимпиады 1948 года в Санкт-Морице в лыжном двоеборье, а на Играх-1952 в Осло завоевал золото в лыжной эстафете и серебро в двоеборье. Также он является чемпионом мира 1950 года в двоеборье.
Хасу дважды признавали спортсменом года в Финляндии (1948, 1950), в 2014-м включили в национальный Зал спортивной славы.
Хасу был фермером, а после завершения спортивной карьеры дважды избирался в финский парламент в 1962 и 1967 годах.