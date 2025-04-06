Олимпийский чемпион в лыжных гонках и двоеборье Хасу умер в 99 лет

Хасу выиграл золото Олимпиады 1948 года в Санкт-Морице в лыжном двоеборье, а на Играх-1952 в Осло завоевал золото в лыжной эстафете и серебро в двоеборье. Также он является чемпионом мира 1950 года в двоеборье.