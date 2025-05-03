Норвежские лыжники во главе с Клебо выступили против возвращения россиян

«Вижу, что российские спортсмены выступают в других видах спорта, и думаю, что это немного странно, — сказал Харальд Амундсен. — Теннис тоже международный вид спорта, в нем участвуют российские игроки, а на трибунах сидят знаменитости. Пока идут боевые действия, я считаю, что они не должны выступать ни в одном виде спорта».