Норвежские лыжники во главе с Клебо выступили против возвращения россиян

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и другие норвежские лыжники выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры.
«У нас всегда была с ними хорошая конкуренция, и это всегда было весело. Но я остаюсь при своем мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю неправильным их возвращение», — цитирует Клебо Dagbladet.
«Вижу, что российские спортсмены выступают в других видах спорта, и думаю, что это немного странно, — сказал Харальд Амундсен. — Теннис тоже международный вид спорта, в нем участвуют российские игроки, а на трибунах сидят знаменитости. Пока идут боевые действия, я считаю, что они не должны выступать ни в одном виде спорта».
«Будет странно и обидно, если их допустят, не дождавшись какого-то решения ситуации. Многие говорят о спорте и политике, что их не следует смешивать, но русские и сами неплохо справляются с этим, присваивая спортсменам воинские звания», — отметил Эрик Валнес.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В январе 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов следует допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.