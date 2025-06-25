Олимпийская чемпионка в лыжных гонках из Германии попалась на допинге

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карл сдала положительный тест, сообщается на сайте Немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV).
В пробе спортсменки было обнаружено вещество кленбутерол, которое входит в список запрещенных средств Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Как сообщается в релизе, запрещенное вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен спортсменке по медицинским показаниям врачом 26 марта после ее последней гонки на зимних Всемирных военных играх. Прием препарата проводился для лечения острого спастического бронхита, Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля.
«С точки зрения DSV, это прискорбный единичный случай, вызванный неудачным сочетанием организационных и медицинских обстоятельств, но не намерением спортсменки нарушить правила. Спортсменка не несет никакой вины. Она действовала, полагаясь на квалифицированную медицинскую помощь и компетентную помощь в официальных условиях военных соревнований, что, несомненно, всегда гарантировалось до сих пор», — говорится в сообщении ассоциации.
Карл 29 лет. Она является олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в командном спринте, также в ее активе серебро в эстафете на Играх в Пекине.