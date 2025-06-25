Олимпийская чемпионка в лыжных гонках из Германии попалась на допинге

Как сообщается в релизе, запрещенное вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен спортсменке по медицинским показаниям врачом 26 марта после ее последней гонки на зимних Всемирных военных играх. Прием препарата проводился для лечения острого спастического бронхита, Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля.