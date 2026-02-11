Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фристайлистка Лемли из США выиграла Олимпиаду в могуле

Второе место заняла американка Джелин Кауф, третье — француженка Перрин Лаффон.

Источник: Reuters

ЛИВИНЬО /Италия/, 11 февраля. /ТАСС/. Американская фристайлистка Элизабет Лемли стала победительницей Олимпийских игр в Италии в могуле.

Лемли набрала 82,30 балла. Второе место заняла ее соотечественница Джелин Кауф (80,77). Третьей стала француженка Перрин Лаффон (78,00).

Лидером медального зачета остается сборная Норвегии, в активе которой 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Второе место занимает команда Швейцарии (4 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые). Третьими идут американцы (3−5−2).

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.