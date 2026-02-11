Фристайлистка Лемли из США выиграла Олимпиаду в могуле

Лидером медального зачета остается сборная Норвегии, в активе которой 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Второе место занимает команда Швейцарии (4 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые). Третьими идут американцы (3−5−2).