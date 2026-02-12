Лыжница Непряева без чудес (даже не в топ-20). А американка стонала от боли, но взяла медаль со сломанным ребром

До старта сильнейшей группы все внимание было сосредоточено на Дарье Непряевой. Было интересно, как россиянка собралась на эту гонку после 17-го места в скиатлоне и вылета в квалификации спринта. После этих неудач лыжницы была еще и не в самом лучшем настроении, что тоже могло сказаться на разделке.