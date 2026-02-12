Вашингтон
Лыжница Непряева без чудес (даже не в топ-20). А американка стонала от боли, но взяла медаль со сломанным ребром

Фрида Карлссон нокаутировала всех и в разделке.

Источник: Getty Images

Лыжницы на Олимпийских играх 2026 года в Италии провели гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

***

До старта сильнейшей группы все внимание было сосредоточено на Дарье Непряевой. Было интересно, как россиянка собралась на эту гонку после 17-го места в скиатлоне и вылета в квалификации спринта. После этих неудач лыжницы была еще и не в самом лучшем настроении, что тоже могло сказаться на разделке.

Начало вышло не самым быстрым. Француженке Леони Перри Непряева уступала 9,2 секунды. К 3,7 км россиянка проигрывала уже 13 секунд. В промежуточные лидеры на этой отсечке вышла латышка Патриция Эйдука.

Затем с каждым новым километром дистанции отставание Непряевой только увеличивалось. К экватору гонки Эйдука везла ей 15 секунд. И, если ближе к финишу Перри вернула себе первое место, Непряевой подтянуться не удалось. На отметке 8,6 км Дарья была в 32 секундах от француженки.

На финише итоговый проигрыш Непряевой составил 38 секунд. Перри, кстати, обидно уступила там 4 секунды канадке Элисон Мэки.

Источник: Reuters

Позади финишировавшей Непряевой и остальных невероятное творила шведка Фрида Карлссон. После победы в скиатлоне лыжницу было не остановить и в разделке. На первых километрах 10-километровки у норвежки Астрид Слинн она выигрывала 0,8 секунд, а уже на 5 км у американки Джессики Диггинс — 23,4 секунды.

Было ясно, что никто не сможет обойти Карлссон. Второе золото этих Игр было ей гарантировано. Шведка финишировала относительно Эббы Андерссон с преимуществом в 46,6 секунды.

Третьей стала Диггинс. И ее бронза — как золото. Дело в том, что гонку американка бежала со сломанным ребром. Повреждение лыжница получила после падения в скиатлоне, но решила не отказываться от продолжения турнира. Разделка далась ей невероятно трудно. После финиша Джессика долго не могла подняться и стонала от боли. Героиня!

Источник: Reuters

Олимпийские игры — 2026. Валь-ди-Фьемме, Италия

10 км, свободный стиль

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — +46,6.

3. Джессика Диггинс (США) — +49,7.

4. Астрид Слинн (Норвегия) — +53,0.

5. Хейди Венг (Норвегия) — +56,9.

6. Каролин Симпсон-Ларсен (США) — +1.08,0.

7. Тереза Штадлобер (Австрия) — +1.10,8.

8. Элисон Маки (Канада) — +1.17,9.

9. Кристин Фоснес (Норвегия) — +1.21,8.

10. Леони Перри (Франция) — +1.22,0…

21. Дарья Непряева (Россия) — +1.55,8…

Автор: Виктория Дмитриева