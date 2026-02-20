Лыжник Офтебро после победы в командном двоеборье на Олимпиаде-2026: «Был очень захватывающий финиш»

Норвежский лыжник Йенс Лурос Офтебро прокомментировал итоги командных соревнований в двоеборье (К-125 + 4×5 км) на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, по итогам которых он вместе с Андреасом Скоглундом завоевали золотые медали.
«Это невероятно приятное чувство. Думаю, я еще до конца не осознал этого. Это был очень захватывающий финиш. У нас не было плана решать исход гонки в финальном спринте. Я не настолько хладнокровен. Больше всего радует, что такой результат стал отличным завершением по-настоящему сильного турнира», — цитирует Офтебро ESPN.
25-летний спортсмен стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Ранее он выигрывал на Играх-2022 в Пекине в эстафетной гонке и на Олимпиаде-2026 (К-90 + 10 км и К-120 + 10 км).
