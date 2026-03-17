Вяльбе считает, что у лыжника Большунова серьезная конкуренция в России

Спортсмен выиграл четыре золотые медали в семи гонках на чемпионате страны.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову составляют серьезную конкуренцию на российских стартах. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Ранее Большунов выиграл четыре золотые медали в семи гонках на чемпионате России.

«Саша сумел хорошо подготовиться к чемпионату России. Но он бегает не один, у него здесь очень большая конкуренция. Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Иван Горбунов в спринте, это не мальчики для битья, а настоящие бойцы, которые не дадут никому просто так выиграть гонку», — сказала Вяльбе.

Чемпионат России проходил с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.