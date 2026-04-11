Лыжница Гончарова выиграла марафон классическим стилем на чемпионате России

Второй стала Алиса Жамбалова, третьей — Ольга Царева.

Источник: РИА "Новости"

МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Лыжница Карина Гончарова стала победительницей масс-старта на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата России. Гонка прошла в Апатитах (Мурманская область).

Гончарова преодолела дистанцию за 2 часа 13 минут 25,7 секунды. Второе место заняла Алиса Жамбалова (отставание — 49,2 секунды). Бронзовым призером стала Ольга Царева (+ 52,2).

Большинство соревнований на чемпионате России прошло с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске. Турнир завершится 12 апреля в Мончегорске мужской гонкой на 70 км с общего старта классическим стилем.