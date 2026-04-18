Тренер сборной Украины пригрозил белорусам «взять за ухо и повезти туда, где все происходит»

В числе прочего Аблаев рассказал, как пригрозил белорусам после их допуска.
— На Олимпиаде-2026 соревновались «нейтральные» атлеты. И вообще, их уже допустили к международным соревнованиям во многих видах спорта. Насколько это влияет на нашу команду, в том числе и в Италии?
— Ну, вы знаете, эти последние четыре года очень много препятствий у Украины. Поэтому мы уже более-менее научились не обращать на это внимания. Мы понимаем, что сейчас уже не можем ничего сделать и не можем ничего изменить. То есть, все, что мы могли сделать и изменить в начале, мы сделали. Потому что мы ездили, посещали Международную федерацию лыжного спорта (FIS), говорили им о своем видении. И поэтому их не допустили.
Но время идет, все меняется. Политическая ситуация в мире меняется. И мы понимаем, что наша задача — побеждать их. То есть, мы должны делать все для того, чтобы просто их побеждать. И все. Это единственное, что мы сейчас можем. Если у нас будут какие-то возможности сделать больше, конечно, мы будем и это делать.
Но я не считаю, что это как-то влияет на результаты наших спортсменов. Это, пожалуй, дает больше мотивации. Мы должны их побеждать. Поэтому боремся дальше.
— Они пытаются как-то идти на контакт? Устраивают ли провокации?
— Нет, провокаций не было. Но когда допустили белорусов, они пытались, и я им сказал: «Держите, пожалуйста, дистанцию. Мы понимаем, что вы есть. И на этом — все. Вы там делайте то, что имеете. И просто не лезьте к нам. Это для вашей же безопасности».
Я говорю, мол, я не могу тебе сейчас объяснить, что у нас происходит. Потому что ты не поймешь. Для того, чтобы ты понимал, мне надо взять тебя за ухо и повезти туда, где все это происходит. Только тогда может быть что-то по-другому. Поэтому, пожалуйста, держи дистанцию, так будет лучше для всех. И они больше к нам не подходят и ничего такого не делают, — сказал Аблаев в интервью украинскому сайту OBOZ.