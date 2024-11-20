Пять белорусских спортсменов выступят на чемпионате России на короткой воде

Соревнования по плаванию пройдут с 21 по 26 ноября в Санкт-Петербурге в 25-метровом бассейне Центра водных видов спорта «Невская волна».



Беларусь представят спортсмены национальной команды: Илья Шиманович, Константин Курочкин, Иван Шамшурин, Владислав Макаревич и Дмитрий Шульга. Руководитель спортивной делегации — старший тренер национальной команды по плаванию Елена Малюско.



Всего на чемпионате России около 900 спортсменов разыграют 48 комплектов наград. Среди российских пловцов за медали будут бороться Климент Колесников, Евгения Чикунова, Евгений Рылов, Юлия Ефимова, Илья Бородин, Светлана Чимрова, Мирон Лифинцев, Владислав Гринев, Кирилл Пригода, Ксения Мишарина и другие.



Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 21 ноября в 17.40.



Начало предварительных заплывов в 9.00, полуфиналов и финалов в 18.00.