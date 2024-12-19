«Квасные пупсоны и говноеды». Губерниев отреагировал на высказывание Путина о пловцах

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ярко отреагировал на признание президента России Владимира Путина о том, что он болел за российских пловцов на прошедшем чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, на котором они выступали в нейтральном статусе.