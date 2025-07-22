«Готовы плыть хоть в Москве-реке». Россияне успешно выступили на ЧМ и готовы развивать открытую воду

Чемпионат мира по водным видам спорта уже приносит России медали, но, если разобраться, за время отсутствия россиян на международной арене многое изменилось. И пусть награды у нас пока только у синхронистов, в относительных величинах пловцы на открытой воде выступили как минимум не хуже. В синхронном плавании все золото — имени Александра Мальцева, а девушки с трудом цепляются за медали. У пловцов в море — несколько финишей в топ-6, притом что на них никто не рассчитывал. Дисциплина исторически древняя, но с точки зрения спорта сравнительно молодая — на Олимпиаде она официально лишь с 2008 года (хотя в 1896-м все плавание проходило не в бассейне, а в афинской бухте).
А еще в соленой воде Сингапура постоянно что-то происходило. То россиянка Сорокина, лидируя в заплыве, застрянет в буе, то Маргариту Ершову увезут на коляске, то Денис Адеев подерется с одним из признанных мировых лидеров из Венгрии.
Адеев подрался с венгром, Ершова сошла с дистанции. Как россияне стартовали на чемпионате мира в Сингапуре.
Обо всем этом и путях развития открытой воды «СЭ» поговорил с тренером пловцов Кириллом Беляевым, вице-чемпионом мира и Европы.
Говорили — бьют в лицо, хватают за ноги
— Кирилл, как вам чемпионат мира по организации, пять звезд поставите?
— В смысле питания, размещения, трансляций — да, все на самом высоком уровне. По транспорту и другим моментам были недочеты. В первый день отправились плавать в бассейн — в итоге нас привезли в другое место, мы единственные на этом попались. Благо мы жили близко к месту старта, просто не пользовались транспортом, если не ездили в бассейн. Постепенно адаптировались.
Перенос старта тоже вызвал вопросы. Изначально было понятно, что вода в Сингапуре не идеальная. Температура, по словам рефери, была в норме, хоть и по верхней границе. А по качеству воды и тому, что нашли в ней кишечную палочку, инфекцию… Старт перенесли неожиданно. Команда легла спать, у меня были дела, и я не спал до полуночи. И тут пришло уведомление, что завтра старта не будет. Такой перенос — нетипичная ситуация.
— Гипотеза, что до медали не хватило опыта международных стартов, верна?
— Конечно, его не хватило. Если нам бы сказали перед чемпионатом мира, что мы будем бороться за медали, многие покрутили бы у виска. Открытая вода — контактный вид спорта, мы чуть ли не пять лет без международной практики. Уверенность к тому же Денису Адееву пришла только после десятки. Когда он в интервью сказал, мол, будем бороться за медали, было радостно. Уверенность мы должны обретать по ходу сезона. Плюс много молодых спортсменов у нас — это тоже повлияло. Если Адеев и Утробин возрастные ребята, то для Ершовой, Мишариной, Козякиной, Лузина это практически первый опыт на открытой воде за рубежом. Что приводило к тактическим оплошностям. Но на крупных стартах таким вещам и учишься.
— Контактная борьба настолько отличается у нас и у них?
— Когда на чемпионате страны люди приплывали и говорили — меня тронули, я отвечал: «Ты не представляешь, что тебя ждет на международном старте». Так и оказалось. Теперь они приплывали и говорили — бьют в лицо, дергают за руки и ноги. Но так было, есть и будет, это открытая вода. Никто не думает о том, как бы не доставить неприятность сопернику, все думают только о результате. Было видно, что понимание этого приходит с каждым стартом. К сожалению, такое нужно отрабатывать не по ходу чемпионата мира, а на других соревнованиях. Но имеем что имеем. То, что мы здесь оказались, уже безумно радостно.
— Получается, надо учить бить в лицо на чемпионате России.
— Не совсем так. (Смеется.) Во-первых, это нарушение и карается желтой или красной карточкой. Во-вторых, мы друг друга знаем и не можем такого позволить. Это неправильно! Просто нужно избегать контакта, но быть готовым к тому, что против тебя будут вести нечестную игру.
— Александр Степанов отказался от чемпионата мира — и выиграл Универсиаду. Есть предыстория у этого решения?
— Он отобрался и туда и туда, и встал срочный вопрос — подавать ли его в списке на универсиаду или нет. Он на данный момент больше любит плавать в бассейне, чем на открытой воде. Плюс хотел не только выиграть, но и показать высокий результат. Он хотел доказать, что может плыть со временем уровня отбора на чемпионат мира. И ему это удалось, показал 14:55 на 1500 метрах. Я понимаю его решение, тем более что, положа руку на сердце, вряд ли завоевать медаль на открытой воде получилось бы. Не хватает опыта, понимания, как плавать, начинать дистанцию. В бассейне ему все понятнее.
Вышел из парилки, спросил: «Как я здесь оказался?»
— Сколько смотрю с детства открытую воду — там постоянно дерутся. Неужели у вас не пытаются изменить правила?
— Судьи никогда не увидят борьбу под водой. Они могут видеть, что над ней, когда хватают за руки и ноги. Плюс они не подходят так близко на буях. На буях происходит очень много того, о чем больно говорить. (Смеется.).
— Как раз на буе произошла история с Катей Сорокиной, кроме этого, увезли на коляске Маргариту Ершову — и многие обыватели только это и услышали. Мол, ну опять наши в какие-то истории попадают, как всегда, нормально не умеют.
— Люди делились информацией о происходившем, за это не стоит осуждать, на мой взгляд. Конечно, это может звучать как оправдание. Нужно быть честным по отношению к себе и реально оценивать силы. Но бывают откровенно курьезные ситуации. У Кати Сорокиной чип попал в карабин, и тот закрылся — это звучит немыслимо. Но этим же карабином на том же повороте до мяcа поранилаcь Ана Марсела Кунья, и есть подтверждение ее раны. Значит, это уже недочет организаторов. Один раз — совпадение, второй раз — закономерность. Люди таковы — им свойственно оправдывать некие события. Но, мне кажется, мы просто должны идти к тому, чтобы больше говорить о том, что зависит от нас, и требовать с себя.
— После Парижа и Сингапура создается ощущение, что в целом вы плаваете в любой воде — и чаще даже в грязной. Насколько вообще реальны и актуальны эти проверки качества?
— В целом так и происходит — открытая вода этим и уникальна. Мы готовы плыть в любой воде — грязная, чистая, холодная, горячая, соленая, пресная. Меня этим она и покорила. Каждый спортсмен плывет по-разному в зависимости от условий. Велброку, судя по его результатам, подходит теплая вода. То же самое можно сказать о Денисе Адееве. А вот Рашовски, видимо, по своей структуре тяжело держит такую воду и, может, поэтому не совсем удачно выступил на этом чемпионате мира. Мы боремся всегда и везде, и неважно, какие условия. А экспертиза, видимо, актуальна и проводилась, раз старт перенесли. (Смеется.).
— Вам самому доводилось плыть в экстремальных условиях?
— Да, Тайвань, 2017 год. Я приезжаю — и вижу, как в водоем сыплют лед, температура была в районе 32 градусов. Мы стартовали в 6 утра, стартовать надо было в 3 ночи. Мне очень тяжело было в ней плавать, организм не давал работать. Вышел в разбитом состоянии. А было наоборот — Истра, 2014-й. Тогда температура официально была 16 градусов, а по ощущениям — меньше 15. Мой друг Саша Зотов сошел с дистанции, я отвел его в баню. А когда он вышел из парилки, то спросил: «Как я здесь оказался?» А мне на следующий день плыть. Это уже слишком экстремально. Но на открытой воде случается все.
За грациозными движениями над водой стоят удары боксера
— В Москве-реке согласились бы плыть, проводить соревнования?
— Мы бы согласились, если бы экспертиза воды показала, что в ней можно проводить соревнования. Что-то вроде легкого наития подсказывает мне: вряд ли вода позволит там соревноваться.
— Есть идеи, в каких необычных красивых местах можно провести старты на открытой воде?
— Как раз недавно проводились соревнования на озере Тургояк. Обратная связь — красиво, вода прозрачная. У нас огромная страна, где можно проводить заплывы. Но мы должны подстраиваться под международный календарь. Если главный старт в соленой воде — проводить в соленой, если в гребном канале — лучше тоже в гребном.
— Учитывая обилие табличек «Купание запрещено» — вам это все еще и согласовывать надо?
— Есть такой момент. Но это наша работа.
— Что теперь? На два года все забудут об открытой воде?
— Очень надеюсь, что нет. Я теперь всех приглашаю на чемпионат нашей страны, финал Кубка в Пензенской области. Не хочу, чтобы наш вид спорта бросали. Марафонское любительское плавание популярно и активно развивается, а имен профессионалов никто не знает. Считаю, это и лично мое большое упущение — мне нужно становиться активнее, и многих корреспондентов, телеканалов. Пропадает очень эстетичный, сложный для понимания, но безумно интересный, если разобраться, вид спорта.
— Эстетичный — и при этом удары ногами и в лицо.
— Но в этом тоже своя эстетика! Грациозные движения пловца над водой, за которыми стоят удары боксера под ней. Это по-своему интересно. Да, хотелось медаль, но не все сразу. Учитывая то, что нас несколько лет не было на международной арене, и сравнивания с последними чемпионатами мира — мы показали более чем достойный результат.
Дмитрий Кузнецов