«Готовы плыть хоть в Москве-реке». Россияне успешно выступили на ЧМ и готовы развивать открытую воду

— Люди делились информацией о происходившем, за это не стоит осуждать, на мой взгляд. Конечно, это может звучать как оправдание. Нужно быть честным по отношению к себе и реально оценивать силы. Но бывают откровенно курьезные ситуации. У Кати Сорокиной чип попал в карабин, и тот закрылся — это звучит немыслимо. Но этим же карабином на том же повороте до мяcа поранилаcь Ана Марсела Кунья, и есть подтверждение ее раны. Значит, это уже недочет организаторов. Один раз — совпадение, второй раз — закономерность. Люди таковы — им свойственно оправдывать некие события. Но, мне кажется, мы просто должны идти к тому, чтобы больше говорить о том, что зависит от нас, и требовать с себя.