Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Крылья Советов
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Ак Барс
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
Ахмат
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Чикаго
81
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Монреаль
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Коламбус
53
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Детройт
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег
Рейнджерс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Флорида
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Анахайм
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Сиэтл
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Каролина
23
Все события
Фоторепортажи
9Россия едва не проиграла Кении
17«ПСЖ» разгромил «Милан»
11:58 (мск), источник: Vesti.kz

WTA отреагировала на критику Елены Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала критику по поводу организации Итогового турнира WTA, проходящего в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: BNP Paribas Open

Ранее Елена Рыбакина раскритиковала качество корта. После казахстанки свои претензии к покрытия высказали и Арина Соболенко (1-я ракетка мира), и Онс Жабер (7-я). Однако WTA не согласилась с замечаниями теннисисток.

«Мы рады впервые провести Итоговый турнир WTA в Канкуне и усердно работали над строительством стадиона, на котором между собой соревнуются восемь лучших теннисисток мира и парные команды. Наша команда усердно работала над сокращением сроков с учетом погодных условий, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам производительности», — говорится в заявлении WTA.

Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. В этом году призовой фонд турнира составляет 9 миллионов долларов.
В стартовом матче лучшая теннисистка Казахстана уступила пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле со счетом 5:7, 2:6.

В группе Рыбакина также сыграет с белоруской Ариной Соболенко и гречанкой Марией Саккари (№ 9). Две лучшие теннисистки из этого квартета выйдут в полуфинал соревнований.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь