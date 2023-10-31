WTA отреагировала на критику Елены Рыбакиной

Источник: BNP Paribas Open

Ранее Елена Рыбакина раскритиковала качество корта. После казахстанки свои претензии к покрытия высказали и Арина Соболенко (1-я ракетка мира), и Онс Жабер (7-я). Однако WTA не согласилась с замечаниями теннисисток.

«Мы рады впервые провести Итоговый турнир WTA в Канкуне и усердно работали над строительством стадиона, на котором между собой соревнуются восемь лучших теннисисток мира и парные команды. Наша команда усердно работала над сокращением сроков с учетом погодных условий, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам производительности», — говорится в заявлении WTA.

Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. В этом году призовой фонд турнира составляет 9 миллионов долларов.

В стартовом матче лучшая теннисистка Казахстана уступила пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле со счетом 5:7, 2:6.