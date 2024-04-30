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01:27 (мск), источник: Sport24

Надаль навестил российскую теннисистку в больнице Барселоны

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров Большого шлема, Рафаэль Надаль навестил российскую теннисистку Алину Корнееву в клинике в Барселоне.

16-летняя россиянка, тренирующаяся в академии Надаля, перенесла в Барселоне операцию на кисти. В это же время в столице Каталонии проходил турнир ATP-500, в котором принимал участие 37-летний испанец.

«В эти дни я получила очень много теплых сообщений и комментариев. Одним из сюрпризов стал визит Рафаэля Надаля в Барселоне. Благодарю всех за любовь и поддержку», — подписала Корнеева фотографию с Надалем в соцсети.

Корнеева является двукратной победительницей юниорских турниров Большого шлема.

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