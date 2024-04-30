Надаль навестил российскую теннисистку в больнице Барселоны

16-летняя россиянка, тренирующаяся в академии Надаля, перенесла в Барселоне операцию на кисти. В это же время в столице Каталонии проходил турнир ATP-500, в котором принимал участие 37-летний испанец.

«В эти дни я получила очень много теплых сообщений и комментариев. Одним из сюрпризов стал визит Рафаэля Надаля в Барселоне. Благодарю всех за любовь и поддержку», — подписала Корнеева фотографию с Надалем в соцсети.