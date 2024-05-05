Соболенко — о том, как пройдет ее день рождения: текила, конечно, будет!

«26 — это ближе к 30. 25 — красивая цифра. Так и до 40 недалеко. И начинаешь думать, что скоро конец карьеры, пипец.



Утром у меня короткий перелёт, нужно рано встать. День будет в полуспячке. После такого длинного матча состояние — зомби. Зомби прилетит в Рим, блин. В любом случае будет шоппинг, очень вкусная еда, очень много мороженого и тортиков. Ладно, может, тортики и не буду есть, но мороженое точно съем. И текила, конечно, будет! Дайте мне её выпить. Потому что не усну ни сегодня, ни завтра», — сказала Соболенко в в эфире YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».