Мирра Андреева высказалась о недомогании Арины Соболенко в их матче на «Ролан Гаррос»

Напомним, юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой. По ходу всего матча Соболенко испытывала проблемы со здоровьем, предположительно, у Арины болел живот. Она дважды принимала таблетки.

«Тяжело играть, когда видишь, что соперник не очень хорошо себя чувствует. Тяжело сохранять концентрацию и продолжать играть агрессивно. Пыталась не обращать внимания. С самого начала видела, что её что-то беспокоит. Я не обращала внимания, потому что это могло отвлечь от игры», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.