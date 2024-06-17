Фалей пробилась в ⅛ финала турнира WTA-125 в Италии
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Алена Фалей успешно стартовала на турнире WTA-125 в итальянской Гайбе с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Алена Фалей успешно стартовала на турнире WTA-125 в итальянской Гайбе с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белоруска, занимающая 187-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке представительницу США Варвару Лепченко, у которой 208-я позиция, — 1:6, 6:1, 6:2. В матче ⅛ финала Алена Фалей встретится с победительницей встречи между американкой Бернардой Перой (103-й номер мирового рейтинга) и латвийской теннисисткой Дарьей Семенистой (110).
Турнир в Гайбе завершится 23 июня.