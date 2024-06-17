21:39 (мск), источник: БЕЛТА

Фалей пробилась в ⅛ финала турнира WTA-125 в Италии

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Алена Фалей успешно стартовала на турнире WTA-125 в итальянской Гайбе с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня белоруска, занимающая 187-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке представительницу США Варвару Лепченко, у которой 208-я позиция, — 1:6, 6:1, 6:2. В матче ⅛ финала Алена Фалей встретится с победительницей встречи между американкой Бернардой Перой (103-й номер мирового рейтинга) и латвийской теннисисткой Дарьей Семенистой (110).

Турнир в Гайбе завершится 23 июня.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь