Чешка Крейчикова вышла в полуфинал Уимблдона

Встреча, продолжавшаяся 1 час 40 минут, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Крейчиковой (31-й номер посева). Остапенко была посеяна на турнире под 13-м номером.

Крейчикова впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде. Она дважды выигрывала третий в сезоне турнир Большого шлема в паре с Катериной Синяковой.