17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чешка Крейчикова вышла в полуфинал Уимблдона

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла Елену Остапенко из Латвии в четвертьфинальном матче Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Источник: Reuters

Встреча, продолжавшаяся 1 час 40 минут, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Крейчиковой (31-й номер посева). Остапенко была посеяна на турнире под 13-м номером.

Крейчикова впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде. Она дважды выигрывала третий в сезоне турнир Большого шлема в паре с Катериной Синяковой.

За выход в финал 28-летняя чешка поборется с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной (4).

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