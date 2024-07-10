Чешка Крейчикова вышла в полуфинал Уимблдона
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла Елену Остапенко из Латвии в четвертьфинальном матче Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла Елену Остапенко из Латвии в четвертьфинальном матче Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча, продолжавшаяся 1 час 40 минут, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Крейчиковой (31-й номер посева). Остапенко была посеяна на турнире под 13-м номером.
Крейчикова впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде. Она дважды выигрывала третий в сезоне турнир Большого шлема в паре с Катериной Синяковой.
За выход в финал 28-летняя чешка поборется с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной (4).