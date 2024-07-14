19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Алькарас повторил уникальное достижение Даниила Медведева, Федерера, Надаля и Маррея

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024.

Алькарас повторил уникальное достижение Даниила Медведева, Федерера, Надаля и Маррея | Источник: Getty Images

Матч закончился победой испанца в трёх сетах. Алькарас стал лишь пятым теннисистом, которому удалось обыграть Джоковича в финале турнира «Большого шлема» без потери сетов.

Среди игроков, которым покорилось это уникальное достижение, есть российский теннисист Даниил Медведев.

Теннисисты, обыгравшие Джоковича в финале ТБШ со счётом 3:0 по сетам:

  • Роджер Федерер (Швейцария) — US Open — 2007
  • Энди Маррей (Великобритания) — Уимблдон-2013
  • Рафаэль Надаль (Испания) — «Ролан Гаррос» — 2020
  • Даниил Медведев (Россия) — US Open — 2021
  • Карлос Алькарас (Испания) — Уимблдон-2024

21-летний Карлос Алькарас на Уимблдоне-2024 выиграл четвёртый титул на турнире «Большого шлема».

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь