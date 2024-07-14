Алькарас повторил уникальное достижение Даниила Медведева, Федерера, Надаля и Маррея
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024.
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024.
Матч закончился победой испанца в трёх сетах. Алькарас стал лишь пятым теннисистом, которому удалось обыграть Джоковича в финале турнира «Большого шлема» без потери сетов.
Среди игроков, которым покорилось это уникальное достижение, есть российский теннисист Даниил Медведев.
Теннисисты, обыгравшие Джоковича в финале ТБШ со счётом 3:0 по сетам:
21-летний Карлос Алькарас на Уимблдоне-2024 выиграл четвёртый титул на турнире «Большого шлема».