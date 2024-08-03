Канадского теннисиста с русскими корнями выгнали с корта на турнире в США

Инцидент произошел во время матча ¼ финала против американца Бена Шелтона. Шаполов бросил ракетку и выругался на одного из болельщиков. После этого судья выгнал спортсмена с корта. Шаповалов пытался объяснить, что болельщик провоцировал его, однако решение осталось неизменным.

На момент дисквалификации Шелтон выиграл первый сет и вел со счетом 6−3 на тай-брейке во втором сете.

Шаповалов является победителем одного турнира ATP в одиночном разряде. На его счету также Кубок Дэвиса в 2022 году в составе сборной Канады и Кубка ATP-2022.