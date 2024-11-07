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Гауфф стала соперницей Соболенко в ½ финала итогового турнира WTA

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эр-Рияде определились все полуфинальные пары итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В последнем поединке группового этапа чешка Барбора Крейчикова (13-й номер мирового рейтинга) победила американку Кори Гауфф (3) — 7:5, 6:4. До этого вторая ракетка мира полька Ига Свентек разгромила в двух партиях российскую теннисистку Дарью Касаткину (9) — 6:1, 6:0, но не вышла в плей-офф.

Таким образом, завтра в полуфинале первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с Кори Гауфф, а китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь (7) будет соперничать с Барборой Крейчиковой.

Победители полуфинальных матчей 9 ноября сыграют в решающем поединке за главный приз.

Общий призовой фонд турнира в столице Саудовской Аравии составляет рекордные $15,25 млн. Чемпионка в одиночном разряде заработает не менее $4,45 млн. Год назад Ига Свентек разгромила в финале американку Джессику Пегулу — 6:1, 6:0.