Гауфф стала соперницей Соболенко в ½ финала итогового турнира WTA

В последнем поединке группового этапа чешка Барбора Крейчикова (13-й номер мирового рейтинга) победила американку Кори Гауфф (3) — 7:5, 6:4. До этого вторая ракетка мира полька Ига Свентек разгромила в двух партиях российскую теннисистку Дарью Касаткину (9) — 6:1, 6:0, но не вышла в плей-офф.



Таким образом, завтра в полуфинале первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с Кори Гауфф, а китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь (7) будет соперничать с Барборой Крейчиковой.



Победители полуфинальных матчей 9 ноября сыграют в решающем поединке за главный приз.



Общий призовой фонд турнира в столице Саудовской Аравии составляет рекордные $15,25 млн. Чемпионка в одиночном разряде заработает не менее $4,45 млн. Год назад Ига Свентек разгромила в финале американку Джессику Пегулу — 6:1, 6:0.