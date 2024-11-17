Синнер — новый чемпион Итогового. Он повторил редкое достижение и взял рекордные призовые

Так Синнер впервые в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP. Итальянец одержал 11-ю победу подряд, а из последних 27 матчей он победил в 26. Единственное поражение на этом отрезке — от Карлоса Алькараса в финале Пекина. Янник стал первым итальянцем, покорившим Итоговый, и первым игроком, победившим на этом турнире без потери сета, после Ивана Лендла в 1986 году. На счету Синнера стало 70 побед и восемь титулов в сезоне, и это лучший результат с 2016 года, когда Энди Маррей выиграл 78 матчей и завоевал девять трофеев. В карьере у него теперь 18 титулов. Кроме того, Янник присоединился к Роджеру Федереру и к Новаку Джоковичу в списке игроков, которым в один сезон покорились все три крупнейших турнира на харде (Australian Open, US Open и Итоговый). Федерер добивался этого в 2004, 2006 и 2007 годах, Джокович — в 2015-м и в 2023-м.