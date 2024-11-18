Кафельников рассказал, за счёт чего Синнер добился успехов в 2024 году

«Это действительно был сезон Янника Синнера. Он добивается такого доминирования над соперниками за счёт желания и целеустремлённости. Видно, что работа, проделанная Синнером в прошлом и в этом году, помогла ему выделиться и стать впереди всех конкурентов. Но пока мне трудно прогнозировать, сможет ли он сохранить лидерство в следующем году или в течение нескольких лет», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».