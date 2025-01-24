Австралия не видела подобного 26 лет! Повторит ли Соболенко великое достижение Хингис?

При этом в случае победы в завтрашнем финале с Киз белорусская спортсменка войдёт в историю турнира как обладательница уникального достижения в этом столетии. Арина может стать первой теннисисткой в XXI веке, кому удастся стать лучшей на кортах Australian Open в течение трёх лет подряд. Последний раз подобное получалось провернуть у Хингис в самом конце прошлого столетия. Тогда Мартина выиграла три титула кряду (1997−1999), после чего на протяжении следующих трёх лет (2000−2002) также неизменно выходила в финалы, но тогда она уже терпела поражения.