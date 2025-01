Австралия не видела подобного 26 лет! Повторит ли Соболенко великое достижение Хингис?

Хардовые «Шлемы» в целом являются «коронкой» для уроженки Минска. Помимо Мельбурна, Арина добивается блестящих результатов ещё и на US Open, где она также на регулярной основе доходит до решающей стадии. Благодаря этому Соболенко пятой в Открытой эре вышла минимум в пять финалов подряд на хардовых женских «Больших шлемах». До неё это делали Мартина Навратилова (US Open — 1983 — US Open — 1987), Штеффи Граф (US Open — 1987 — US Open — 1990), Моника Селеш (Australian Open — 1991 — Australian Open — 1993) и Мартина Хингис (Australian Open — 1997 — Australian Open — 2000). Серия Соболенко длится с Australian Open — 2023.