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Рублев вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Его четвертьфинальный матч с Николозом Басилашвили завершился в первом сете из-за травмы грузина.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Монпелье.

В четвертьфинале Рублев играл против грузина Николоза Басилашвили, встреча завершилась в первом гейме при счете 5:2 в пользу Рублева, посеянного на турнире под первым номером. Басилашвили снялся с матча из-за повреждения. В полуфинале Рублев сыграет с победителем матча между представителем Казахстана Александром Бубликом и Александаром Ковачевичем из США.

Рублеву 27 лет, он является 10-й ракеткой мира. На его счету 16 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Басилашвили 32 года, в рейтинге ATP он располагается на 178-й позиции. На счету спортсмена пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2018 году.

Турнир в Монпелье относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет около €600 тыс. Действующим победителем соревнований является Бублик.