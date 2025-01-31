Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира в Линце

ВЕНА, 31 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла хорватку Петру Мартич в матче ¼ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Александровой, имеющей четвертый номер посева на турнире. В полуфинале Александрова сыграет с чешкой Каролиной Муховой (первый номер посева), которая в четвертьфинале переиграла россиянку Анастасию Потапову. Ранее в пятницу российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти в полуфинал, уступив датчанке Кларе Таусон.
Александровой 30 лет, она занимает 30-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году.
Мартич 34 года, в рейтинге WTA она располагается на 125-й позиции. Хорватка является победительницей двух турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.
Турнир в Линце относится к категории WTA 500, общий призовой фонд соревнований составляет $1 млн 064 тыс. Действующий победительницей турнира является Елена Остапенко из Латвии. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006) и Потапова (2023).