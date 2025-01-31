Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира в Линце

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Александровой, имеющей четвертый номер посева на турнире. В полуфинале Александрова сыграет с чешкой Каролиной Муховой (первый номер посева), которая в четвертьфинале переиграла россиянку Анастасию Потапову. Ранее в пятницу российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти в полуфинал, уступив датчанке Кларе Таусон.