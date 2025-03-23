Андрей Рублёв прокомментировал ранний вылет с «Мастерса» в Майами

Во втором круге Рублёв проиграл бельгийскому теннисисту Зизу Бергсу со счётом 5:7, 4:6.
— Что тебе в его игре доставило наибольшие трудности?
— Да ничего не составило трудности. Просто он играл лучше, чем я. Он попадал лучше, я попадал хуже. Он бегал лучше, я бегал хуже. Просто он всё делал лучше, чем я. Всё просто.
— Какие планы на следующие турниры? Стартует грунтовый сезон.
— Да, грунтовой сезон. Не знаю, посмотрим, что будет дальше.
— Что обычно хочется съесть после поражения? Есть ли у тебя какое-то такое блюдо?
— Нет, ничего такого нет, — сказал Рублёв в эфире BB Tennis.
После титула в Дохе россиянин потерпел поражение на старте турниров в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами.