Свищев считает, что России не по пути с такими спортсменами, как теннисистка Касаткина

«Пусть едут в Австралию или Европу, — сказал Свищев. — Если у нее такое отношение к стране, которая ее воспитала, то может ехать. К тому же, зная некоторые детали, она подпадала бы под наше законодательство. У нас сейчас есть растущие сильные теннисисты, представляющие страну, мы за них болеем и поддерживаем. С теми, у кого отношение иное, наши дороги расходятся».