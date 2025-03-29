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Свищев считает, что России не по пути с такими спортсменами, как теннисистка Касаткина

29 марта Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Смена спортивного гражданства Дарьей Касаткиной не является проблемой для российского спорта, поскольку в отечественном теннисе подрастают сильные спортсмены. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

29 марта Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.

«Пусть едут в Австралию или Европу, — сказал Свищев. — Если у нее такое отношение к стране, которая ее воспитала, то может ехать. К тому же, зная некоторые детали, она подпадала бы под наше законодательство. У нас сейчас есть растущие сильные теннисисты, представляющие страну, мы за них болеем и поддерживаем. С теми, у кого отношение иное, наши дороги расходятся».

Касаткиной 27 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и была второй ракеткой России. На счету спортсменки восемь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг, в 2022-м ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.