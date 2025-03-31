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«Это привилегия». Елена Рыбакина высказалась о том, что представляет Казахстан

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что считает привилегией возможность представлять Казахстан на мировой арене. Напомним, до июня 2018 года Рыбакина имела спортивное гражданство России.

Источник: Getty Images

"В Казахстане теннис не был так популярен, но когда я выиграла Уимблдон, многие начали интересоваться им. Когда я потом приезжала, то видела огромное количество детей, которые занимаются теннисом. А ещё, спустя несколько лет, мне рассказывали в Федерации тенниса Казахстана о росте статистики, сколько детей хотят заниматься теннисом. Так что это было действительно удивительно.

Я чувствую огромную поддержку в течение всего года, где бы я не находилась. Я вижу людей с флагами Казахстана на турнирах. Это просто потрясающе.

На своей первой Олимпиаде я заняла четвёртое место. Но у меня было так много поддержки в каждом раунде. Это действительно привилегия. Мне удивительно чувствовать такую поддержку", — сказала Рыбакина в эфире YouTube-канала Tennis Insider Clud.