Карен Хачанов обыграл Хауме Мунара и вышел в ¼ финала турнира в Барселоне

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. За это время Хачанов выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. Мунару удалось реализовать два брейк-пойнта из шести. В то же время он допустил три двойные ошибки и выполнил один эйс.