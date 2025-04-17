Карен Хачанов обыграл Хауме Мунара и вышел в ¼ финала турнира в Барселоне

Для этого россиянину пришлось обыграть испанца Хауме Мунара (57-й номер рейтинга) во втором круге. Счёт — 7:5, 6:4 в пользу Хачанова.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. За это время Хачанов выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. Мунару удалось реализовать два брейк-пойнта из шести. В то же время он допустил три двойные ошибки и выполнил один эйс.
В следующем раунде соревнований Карен Хачанов сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Андрея Рублёва и испанца Алехандро Давидович-Фокины.